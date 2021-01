Bei der US-Burger-Kette McDonald's war von jedem Extrem in den letzten Monaten etwas dabei. Mehrjahrestief, neues Allzeithoch, Schwankungen bis 90 Prozent in der Aktie - um nur einige zu nennen. Seit Oktober 2020 normalisieren sich die Kursbewegungen zunehmend. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger nun erwarten können."Big M" und seine Anleger haben in den letzten zehn Monaten viel durchmachen müssen. Nach dem Crash im Zuge der weltweiten Virusverbreitung im März 2020, konnte sich der Burger-Dino jedoch ...

