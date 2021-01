Die brasilianische Brauerei Ambev, die bis 2023 1.600 E-Lkw von Volkswagen Caminhões e Ônibus in ihre Flotte aufnehmen will, hat nun weitere 1.000 Elektrofahrzeuge geordert - und zwar diesmal beim brasilianischen Hersteller Agrale und dessen assoziiertes Startup FNM. Hintergrund ist der Plan der in Sao Paulo ansässigen Brauerei, bis zum Jahr 2023 mindestens die Hälfte ihrer rund 5.300 Lkw auf Elektrofahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...