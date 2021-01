Aktien-Schnelltest mit Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief"). Im Gespräch mit Moderator Michael Hüsgen ging es in der Sendung vom 21.01.2021 und im Rahmen von Bernecker TV beispielsweise um diese Schlaglichter:



++ Irritation in Bezug auf Moderna

++ Netflix - Pandemiegewinner und dennoch …

++ Cameco - Atomenergie doch kein Auslaufmodell?

++ Adva Optical - positive Überraschung auf der Margenseite

++ S&T - Kompetenz im Bereich des "Internet der Dinge"

++ Carl Zeiss Meditec - Charttechnik hui, aber die Bewertung …

++ Eckert & Ziegler - kurzfristig heißgelaufen

++ tarbucks - die "Apple unter den Kaffeehausketten"?





