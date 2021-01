Am Donnerstag Abend war FACC plötzlich ausserbörslich bei L&S zweistellig stärker und hat das dann auch börslich nachgeliefert am Freitag. Nun fällt die Addiko Bank ähnlich auf. Nachbörslich ist das Papier in der Mitte um mehr als 7 Prozent höher als der Freitag-Schluss quotiert. Aktuell könnte man höher als das bisherige Jahreshoch verkaufen. Man darf gespannt sein, ob hier auch am Montag nachgeliefert wird. Die Zweistelligkeit im Kurs ist derzeit virtuell erreicht. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.01.)

