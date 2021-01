von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Die Texaner expandieren in Richtung Bundesstaaten und Bund. Der Bedarf ist hoch, die Verwaltung muss modernisiert werden, Behörden haben zum Teil IT-Systeme, die 30 bis 50 Jahre alt sind. Moderne Software in Amtsstuben spart Bürgern Zeit und Geld, viele Behördengänge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...