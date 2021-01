Der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (ISIN: US7427181091; WKN: 852062) schlägt sich bislang hervorragend in der weltweiten Covid-19-Pandemie. Dies geht auch aus den jüngst veröffentlichten Q2-Zahlen hervor (per Ende Dezember), die unter anderem hinsichtlich des Nettogewinns je Aktie deutlich über den Schätzungen des Marktes lagen. Trauten die Brokerhäuser dem Unternehmen ein Ergebnis von 1,51 US-Dollar je Anteilschein zu, so übertraf Procter & Gamble mit 1,64 US-Dollar die Konsensschätzungen um immerhin fast 9 %. Zwar verzeichnete die Aktie in einer ersten Marktreaktion einige Gewinnmitnahmen, dennoch bleiben die fundamentalen Rahmenbedingungen für den Konzern vollkommen intakt.Zuletzt profitierte Procter & Gamble von einer wesentlich stärkeren Nachfrage nach Reinigungsprodukten, was insbesondere auch auf die in grossen Teilen der Welt anhaltende Corona-Welle zurückzuführen ist. Obwohl sich einige Produkte wie Deodorants relativ schwach verkauften, erzielte die Firma gegenüber dem Vorjahresquartal einen stattlichen Umsatzanstieg von 8 %, wobei sich vor allem die beiden Kernmärkte USA und China mit einem Plus von 12 % als Wachstumstreiber für die Gesellschaft entwickelten.

