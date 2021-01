Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Heute haben fünf Nobelpreisträger und mehr als 3.000 Wissenschaftler aus über 100 Ländern die "Groningen Science Declaration" (https://gca.org/reports/global-scientists-call-for-economic-stimulus-to-address-climate-adaptation-and-covid/) unterzeichnet, in der sie Staatsoberhäupter, Entscheidungsträger und Investoren auf der ganzen Welt auffordern, die Art und Weise zu ändern, wie wir ein sich veränderndes Klima verstehen, planen und investieren, um sicherzustellen, dass wir zukünftige Schäden begrenzen. Die Unterzeichnung fand vor dem virtuellen Climate Adaptation Summit (CAS 2021) (https://www.cas2021.com/) am 25. und 26. Januar statt.

