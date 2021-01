GoldIn der abgelaufenen Handelswoche entwickelten sich die Edelmetalle unterschiedlich, aber überwiegend positiv. Dies dürfte insbesondere eine Gegenreaktion auf den kleinen Ausverkauf am Freitag letzter Woche gewesen sein. In diesem Kontext sollten auch die etwas höheren Zuwächse von Silber und Platin bewertet werden.Der Zinsanstieg der langfristigen US-Zinsen setzte sich zudem in der Berichtswoche vorerst nicht weiter fort. Der US-Dollar gab im Wochenverlauf ebenfalls wieder ab und verlor im Wochenvergleich 0,8 %. Der Schweizer Franken trat mit einem Minus von 0,1 % gegen den Euro aber praktisch auf der Stelle.Wieder abwärts ging es allerdings mit Bitcoin. Die Kryptowährung verlor im Wochenverlauf 10 % und fiel unter ihren kurzfristigen Aufwärtstrend, was zu einer ausgedehnteren Korrektur führen könnte. Hier machten sich die Ausführung der designierten US-Finanzministerin Yellen bemerkbar, welche sich zur Besteuerung von Kryptowährungen geäußert hatte. Und auch EBZ-Chefin Lagarde stellte die Eignung von Kryptowährungen als Währung infrage und verband diese Feststellung mit einer Forderung nach verstärkter Regulierung. Beides tat den Kryptowährungen offensichtlich nicht besonders gut.

