Wer nicht genau hinschaut dürfte denken, dass der Aktienmarkt eine Insel der Glücksseligen ist. Die Wirtschaft ist instabil, die Pandemie noch lange nicht im Griff, aber die Aktien steigen wie ein Strich - scheinbar. Wer jedoch hinter den Vorhang blickt, stellt fest: Eine Aktien steigen und das extrem. Viele andere steigen nicht, nicht wenige bilden gerade Topps aus. Und was da steigt, deutet an, dass nicht die "sicheren", sondern die "zittrigen Hände" die Hausse am Leben halten, d.h. die Zocker und die Unerfahrenen. Der schöne Schein kann dadurch jederzeit in ein böses Erwachen umschlagen. Wir sehen uns das heute anhand zahlreicher Charts genauer an und prüfen, wie wir weiter vorgehen - lesen Sie weiter!

_________________________________________________________________________

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

_________________________________________________________________________

In dieser Ausgabe vom 23. Januar 2021 lesen Sie:

SSE intern: Sichere Hände, zittrige Hände und wir mittendrin

Markt-Check I, Blick auf die Indizes: eitel Sonnenschein!

Markt-Check II, Blick auf die Einzelaktien: da braut sich was zusammen!

Die besonderen Charts I: Hinter dem Vorhang brennt die Lunte

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Das könnte auch so eine Aktie werden …

SSE-Depot: Vorsichtig mit dem Strom schwimmen

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

_________________________________________________________________________

Den vollständigen Artikel lesen ...