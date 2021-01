Hast du Angst vor kurzfristiger Volatilität? Falls ja: Diese Angst kann ich dir leider nicht nehmen. Zumindest nicht ganz. Die aktuelle Ausgangslage an den Börsen könnte jedenfalls auf eine Korrektur hindeuten. COVID-19 ist nicht vorbei, Mutationen sind sogar vorhanden. Zudem befinden wir uns in einem inzwischen verlängerten Lockdown sowie einer Börsenphase, in der DAX und Co. auf Rekordkurs sind. Das könnte zu Volatilität führen. Allerdings sollten Foolishe Investoren stets versuchen, eine langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...