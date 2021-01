AXA (CS): Dividende gekürzt, Aktie unter dem 50er-EMA - jetzt einsteigen? >>> OUTSIDE REVERSAL ??? <<<

Mögliches Outside Reversal bei der Aktie des französischen Versicherungskonzerns AXA (CS). Long Setup mit CRV 2.2. Trade-Details HIER bei ratgeberGELD.at.

Symbol: CS ISIN: FR0000120628

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des französischen Versicherungs­konzerns steht im Halbjahres­verlauf bei einem Plus von etwas über 7 Prozent. Sie erholte sich nach dem Halb­jahres­tief im Oktober sehr dynamisch. Zuletzt gab es eine Bullen­flagge, die mit einem Gap-Down knapp unterhalb des 50er-EMA schloss. Bei einem Schließen der Kurslücke erwarten wir nun eine technische Gegenreaktion hin zum letzten Pivot-Hoch.





Chart vom 22.01.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 19.166 EUR







Meinung: AXA ist ein im Firmen– und Privatkundengeschäft breit aufgestellter Versicherungskonzern mit Zentrale in Paris. Er hatte aus Vorsichtsgründen im Vorjahr die Dividende gekappt. Die aktuellen Gewinnerwartungen für 2020 liegen aber über den Werten von 2019. Insofern könnte die Aktie bei sinnvollem Umgang mit dem akkumulierten Kapital derzeit unterbewertet sein. Charttechnisch hätten wir mit dem Schließen der Kurslücke ein Outside Reversal, was für eine stärkere technische Gegenreaktion sprechen könnte.

Wir platzieren den Trigger oberhalb der Kurslücke, den Stopp Loss unter dem Tief vom Freitag und erzielen mit dem Kursziel beim Pivot-Hoch ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.2.





Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CS.