DJ Schleppende EU-Impfstoffbeschaffung - Politik fordert Aufklärung

BERLIN (Dow Jones)--Politiker in Brüssel und Berlin haben Aufklärung über die schleppende Impfstoffbeschaffung in Europa gefordert. Das erklärten sie gegenüber der "Welt am Sonntag" (WamS). Der EU-Abgeordnete Rasmus Andresen (Grüne) sagte: "Es ist hochproblematisch, dass die Bundesregierung, die EU-Kommission und die Impfstoffhersteller nicht transparent Abgeordnete und Öffentlichkeit informieren". Er verlangt von der EU Zugang zu den Sitzungsprotokollen der Verhandlungsrunden.

Im Bundestag meldet FDP-Gesundheitsexperte Gerhard Schinnenburg parlamentarischen Aufklärungsbedarf an. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) müsse schnell aufklären "und den Bestellprozess der Impfstoffe transparent machen". Denn entgegen seiner eigenen Aussagen habe Deutschland keine verbindlichen Impfstoffbestellungen mit festen Lieferterminen durchgeführt.

January 24, 2021 06:17 ET (11:17 GMT)

