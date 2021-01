DJ Frankreichs Orange lagert Kabelnetz in Milliarden-Deal aus

PARIS (Dow Jones)--Um den Wert und die Bedeutung ihrer Infrastruktur besser sichtbar zu machen, plant Frankreichs führendes Telekom-Unternehmen dessen Auslagerung in ein separates Unternehmen namens "Orange Concessions". Dieses Carve-Out soll in Partnerschaft mit einem langfristigen Investor jeweils zur Hälfte erfolgen, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Nach einem Auswahlprozess habe man sich als Partner für La Banque des Territoires, CNP Assurances und EDF Invest entschieden.

Der Wert von Orange Concessions belaufe sich durch die Transaktion auf 2,675 Milliarden Euro. Orange behält sich dabei eine Call-Option vor, die ihr in Zukunft die Übernahme und Konsolidierung von Orange Concessions ermöglicht. Die Partnerschaft solle es Orange erlauben, entsprechend ihres strategischen Plans "Engage 2025" die Entwicklung von Kabelnetzen voranzutreiben. Das Netz soll offen für alle Anbieter von Inhalten sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2021 08:11 ET (13:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.