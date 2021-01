Viele Anleger rieben sich am Freitag verwundert die Augen. Die Anteilscheine des Softwarespezialisten Palantir legten eine furiose Rallye hin. Am Ende stand ein Kursplus von über 25 Prozent zu Buche. Und das, obwohl dem Kursanstieg keine nennenswerten News vorausgingen.Tatsächlich ist der Kursanstieg wohl auf das bullishe Sentiment der Anleger zurückzuführen. So wurden am Freitag fast eine Millionen Call-Kontrakte auf Palantir gehandelt. Live Demo DayEin Grund dafür könnte sein, dass am kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...