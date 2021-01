Nach der jüngsten Rekord-Rally mehren sich die Sorgen vor einer Blase an der Wall Street. Doch es gibt auch Aktienexperten, die gerade in solchen Warnungen ein Kaufsignal sehen.? Warnungen vor einer Aktienmarkt-Blase ? Anlass zur Sorge oder konträr zugreifen? ? Joe Biden will Wirtschaft langfristig ankurbelnDer US-Aktienmarkt hat bereits in den ersten Tagen 2021 neue Rekordhöhen erreicht. Und das, obwohl die USA weiter extrem unter der Corona-Pandemie leiden. Mit rund 400.000 Corona-Toten ...

