DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 25. Januar

=== *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), virtuelles Jahrestreffen (bis 29.1.), Davos *** 09:00 DE/Institute for Law and Finance (ILF), Konferenz (online) zu Green Banking and Green Central Banking, u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (09:45), Deutsche-Bank-Chef Sewing (10:05) und Bundesbank-Präsident Weidmann (15:45) *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 91,9 zuvor: 92,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 90,5 zuvor: 91,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 93,1 zuvor: 92,8 10:00 DE/Germanwatch, Präsentation Globaler Klima-Risiko-Index 2021, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede (online) bei Festveranstaltung zum 50-jähriegn Bestehen der Vereinigung italienischer Finanzanalysten *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 14:45 EU/EZB-Direktor Elderson, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments *** 14:45 EU/EZB-Chefsvolkswirt Lane, Rede bei Lamfalussy Lectures Conference *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: -6,5 Punkte zuvor: -8,4 Punkte *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei High-level Leadership Panel zu "Restoring Economic Growth" - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videobotschaft zur Eröffnungssitzung des Climate Adaption Summit, Berlin - TR/Wiederaufnahme der Gespräche zwischen der Türkei und Griechenland zur Beilegung des Streits um Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer, Istanbul ===

