Der amerikanische Finanzdienstleister CIT Group Inc. (ISIN: US1255818015, NYSE: CIT) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 19. Februar 2021 (Record date: 5. Februar 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,40 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 39,73 US-Dollar ...

