Während viele Anleger, aber auch die Welt im Allgemeinen, gespannt auf die Lieferzahlen der begehrten Impfstoffe von BioNTech (US09075V1026), Moderna (US60770K1079) und AstraZeneca (GB0009895292) blicken, beunruhigt eine gestrige Aussage von Jean-Francois Delfraissy, einem Berater der französischen Regierung.Neuesten Presseberichten zufolge wird die Wirksamkeit der bislang in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffe hinsichtlich der südafrikanischen Mutation (Typ 501Y.V2) angezweifelt und es gibt Warnungen vor einer "ganz neuen Pandemie". Solche Nachrichten werden sicherlich in dieser Woche vermehrt Gegenstand von Diskussionen und Spekulationen werden.Anzeige:Im ARD-"Bericht aus Berlin" bekundete Alexander Dobrindt (CDU) am gestrigen Sonntag bereits deutliche Bedenken hinsichtlich der britischen Mutation (Typ B.1.1.7) und auch der Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) warnte vor einer vermehrten Verbreitung dieser Mutation in Deutschland. Verschärfte Lockdown-Maßnahmen werden zunehmend is Spiel gebracht.

