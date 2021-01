25.01.2021 - Offensichtlich verfolgte die IR/PR-Abteilung von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) genau was auf dem Capital Markets Day Nels letzte Woche gesagt wurde. Auch wenn die klardefinierten Visionen oder Pläne für 2025 nicht zu einer Kursexplosion bei den Norwegern führten, so machte Nel eindeutig klar, dass man einer "der" Gestalter der Wasserstoffgesellschaft sein will und wird. Und hier will Plug Power - nach den aktuellen Umsatzzahlen und auch nach der Marktkapitaliserung - um einiges größer sein Revier markieren. Wie? Indem man den Plug Power Blog nutzt, um Aussagne Nel's ohne Nennung ...

