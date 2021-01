Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) erst seit wenigen Monaten an der Börse und mit dem erklärten Ziel das von einigen als "Resterampe" bezeichnete Unternehmen erfolgreich zu machen. So sieht der CEO Potential für zukünftige Milliardenumsätze mit Wasserstoff. Und dazu bewegt sich einiges in dem Konzern.Un dwenn die letzetns gemeldeten Wasserstoffprojekte auch erst in einige rZeit ihre volle Bilanzwirkung zeigen werden, so kann "auch der Rest" überzeugen. Im ersten Quartal erzielte der Konzern wider Erwartungen ein positives Ergebnis und zeigte damit wieder einmal, das auch Analysten "nur mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...