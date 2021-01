Voraussichtlich am 9.2. wird Mattel die Ergebnisse des letzten Quartals veröffentlichen. Schon jetzt überbieten sich Analysten in den Voraussagen. Die Prognosen für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,230 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz liegt demnach bei insgesamt 1,58 Mrd. USD. Das entspräche einer Umsatzsteigerung von 7,08 % im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen die Auguren im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,359 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden.



