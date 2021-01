Das Wort "Rente" basiert auf dem lateinischen "reddere": etwas zurückgeben. So gesehen ist der von der Heemann Vermögensverwaltungs AG gemanagte Fonds der wahre Rentenfonds für Stiftungen. Ein Interview mit dem Fondsmanager Norbert Schmidt.Der FU Fonds - Bonds Monthly Income (ISIN: LU1960394903) investiert ausschließlich in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen, zu mindestens 50% von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden, wobei die Währungsrisiken abgesichert werden. Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen betragen maximal 25% des Netto-Fondsvermögen. Mit diesem Anlageuniversum dürfte der Fonds mit praktisch allen Anlagerichtinien von Stiftungen kompatibel sein.

