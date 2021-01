Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC hat der Optimismus der spekulativen Marktakteure per Saldo zum zweiten Mal in Folge nachgelassen.Signifikant bergab ging es aber auch mit dem allgemeinen Interesse an Gold-Futures. Hier stellte sich nämlich bei der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) ein Rückgang von 555.500 auf 541.300 Futures (-2,6 Prozent) ein. Während unter den Großspekulanten (Non-Commercials) in der Woche zum 19. Januar die Stimmung angesichts ...

