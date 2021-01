Wochenausblick: Arbeitslosenzahlen, Fed-Zinsentscheidung, SAP & Siltronic Q4-Zahlen

Werbung



Die Agenda der kommenden Woche ist gut mit bedeutungsvollen Konjunkturdaten gefüllt. Am Dienstag werden mit großer Spannung die Arbeitslosenzahlen aus Großbritannien erwartet. Der Höhepunkt der Woche folgt am Mittwochabend mit der Zinsentscheidung und Pressekonferenz der US-Notenbank Fed. Am Freitag veröffentlichen SAP und Siltronic ihre Q4-Zahlen.



Montag

Um 10 Uhr wird der ifo-Geschäftsklimaindex und die Geschäftsaussichten veröffentlicht. Als ein anerkannter Frühindikator liefert der ifo-Geschäftsklimaindex wichtige Erkenntnisse über die aktuellen Bedingungen und die Geschäftserwartungen der nächsten 6 Monaten in Deutschland. Am Nachmittag gibt die Federal Reserve Bank of Chicago den nationalen Aktivitätsindex (CFNAI) bekannt. Dieser ist ein monatlicher Index, der die gesamtwirtschaftliche Aktivität und den damit verbundenen inflationären Druck misst.





Dienstag

Vor Börsenbeginn um 8 Uhr erfahren Anleger, wie sich der Arbeitsmarkt in Großbritannien entwickelt hat. Veröffentlicht werden Zahlen zur Arbeitslosenquote und den Durchschnittseinkommen. Um 15 Uhr wird der S&P/Case-Shiller Immobilienpreisindex bekannt gegeben. Dieser beinhaltet die Untersuchung der Veränderungen im Wert der Wohnimmobilien in 20 Regionen der USA. Eine Stunde später folgen Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Zudem werden nach Börsenschluss an der Wall Street die Q2-Zahlen von Microsoft erwartet.

Mittwoch

Am Mittwoch kommt Einiges auf die Anleger zu. Um 8 Uhr wird zunächst die Gfk Verbrauchervertrauensumfrage für Deutschland veröffentlicht. Gegen 14:30 Uhr richtet sich der Blick auf die Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA und zwei Stunden später auf den EIA Rohöl Lagerbestand. Mit Spannung zum Abend hin wird um 20 Uhr die Fed-Zinsentscheidung erwartet. Anschließend folgt die FOMC Pressekonferenz mit einer Fragerunde. Die Antworten auf die gestellten Fragen führen häufig zu volatilen Kursbewegungen an den Börsen. Nach US-Börsenschluss gewähren die Tech-Konzerne Apple und Facebook Einblick in ihre Bücher.

Donnerstag

Aus den USA stehen um 14.30 Uhr stehen eine Reihe von Konjunkturdaten in den USA auf dem Programm. Darunter: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Daten zum privaten Konsum sowie das annualisierte Bruttoinlandsprodukt.

Freitag

Kurz vor dem Wochenende veröffentlicht das Statistische Bundesamt Deutschland die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Danach werden mit großer Spannung die Veröffentlichungen der vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 von SAP und Siltronic erwartet. Ebenso wird die Bekanntmachung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland großes Aufsehen erregen.

