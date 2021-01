CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.01.2021:Das Instrument US7051631031 THE PECK CO.HLD. DL-,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.01.2021

The instrument US7051631031 THE PECK CO.HLD. DL-,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.01.2021



The instrument US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.01.2021



The instrument TVD6 DE000A0L1NQ8 TRAVEL24.COM AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.01.2021



The instrument F1T SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.01.2021 and ex capital adjustment on 26.01.2021

