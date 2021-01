The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.01.2021ISIN NameUS037833BS85 APPLE 16/21XS1348965580 RABOBK NEDERLD 16/21 MTNXS1341348792 TOYOTA MOTOR CRED 16/21XS1403685636 AROUNDTOWN 16/22IT0004682305 UBI BANCA 11/21 MTNIT0005139859 BCA CARIGE 15-21US89152UAF93 TOTAL CAPITAL 2021BE6285454482 AB INBEV 16/25 MTNUS12543DAY67 CHS/COMM.HEALTH SYS 2023XS1319822752 EVRAZ 15/21XS0584435142 NIGERIA, BUND. 11/21 REGSDE000HLB5FE5 LB.HESS.THR.CARRARA07W/17XS0583796973 HALYK SAV.BK. 11/21 REGSDE000HLB3936 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01C/20CH0266153656 ST.GALL.KTBK 15-21