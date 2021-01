The following instruments on XETRA do have their first trading 25.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.01.2021Aktien1 CNE1000000X2 Capinfo Co. Ltd.2 US14054R5028 Capitala Finance Corp.3 SG1AF5000000 iFast Corp. Ltd.4 CA9229321083 Velan Inc.5 GI000A2PX455 Wishbone Gold PLC6 AU000000ATM8 PT Aneka Tambang [Persero] Tbk7 CA14161Y2006 Cardiol Therapeutics Inc.8 GB00BMD6PM55 Gunsynd PLC9 CA69002L1067 Outback Goldfields Corp.10 CA87877T3010 Tectonic Metals Inc.11 FR0000063737 Aubay S.A.12 FR0010465534 EO213 FR0000062234 Financiere de L'Odet S.A.14 GB00BLKGVD49 Nightcap PLC15 CA3794281053 Global Wellness Strategies Inc.16 US4330001060 Hims & Hers Health Inc17 US4652461066 iSun Inc.18 US5502411037 Lumen Technologies Inc.Anleihen1 XS2291819980 Gaz Finance PLC2 DE000NRW0MQ7 Nordrhein-Westfalen, Land3 XS2292954893 The Goldman Sachs Group Inc.4 XS2291329030 Kreditanstalt für Wiederaufbau5 USL01795AD20 Andrade Gutierrez International S.A.6 US05947LAZ13 Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]7 US05971BAD10 Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch]8 US05971BAE92 Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch]9 USP07790AD31 Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch]10 USP1R027AA25 Banco do Brasil S.A.11 USN15516AE23 Braskem Netherlands B.V.12 USP1905CJX94 BRF S.A.13 FR0014001OH8 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale14 USP22835AA30 Centrais Elétricas Brasileiras S.A.15 USP22835AB13 Centrais Elétricas Brasileiras S.A.16 USG25343AA52 Cosan Ltd.17 USL20041AD89 Cosan Luxemburg S.A.18 USN29505AA70 Embraer Netherlands Finance B.V.19 USG3812BAB65 General Shopping Finance Ltd.20 USG3812TAA90 General Shopping Investments Ltd.21 USP47777AB69 Globo Comunicação e Participações S.A.22 BE0002767482 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]23 US46556KAA43 Itau Unibanco Holding S.A.24 US46556KAB26 Itau Unibanco Holding S.A.25 USP5R6DPAB67 Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]26 US46556MAM47 Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]27 USL5788AAA99 JSM Global S.à.r.l.28 USL5828LAB55 Klabin Finance S.A.29 USG5825AAA00 MARB BondCo PLC30 USG5825AAB82 MARB BondCo PLC31 US6174468Y83 Morgan Stanley32 US6174468X01 Morgan Stanley33 USU63768AA01 NBM US Holdings Inc.34 USP75744AK10 Paraguay, Republik35 CH0591979601 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG36 USL7909CAA55 Raizen Fuels Finance S.A.37 CH0581947816 Swiss Prime Site AG38 USL95806AA06 Usiminas International S.a.r.l.39 XS2281321799 Fortune Star [BVI] Ltd.40 XS2291793813 Nederlandse Waterschapsbank N.V.41 AT0000A2N7F1 Oberbank AG42 XS2291340433 Sagax EURO MTN NL B.V.43 US6174468W28 Morgan Stanley