Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat es zuletzt nicht geschafft, sich dauerhaft über der Marke von 14.000 Punkten zu etablieren. In der vergangenen Woche erwies sich die EZB-Sitzung als Störfeuer. Heute scheint zum Handelsstart der Sprung über 13.900 Punkte möglich. Bei den Einzelwerten geht es heute um Gamestop, First Solar, Netflix, Tencent, Alibaba, Bayer, Nordex und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.