Der Euro hat sich am Montag im Frühhandel gegen den US-Dollar nur wenig bewegt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,2175 US-Dollar gehandelt und damit kaum verändert zu Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,2158 Dollar festgesetzt.Der Euro hat sich in den letzten Tagen gut behauptet. Die Dynamik ...

