Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit etwas höheren Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte knapp eine Stunde vor Sitzungsstart ein Plus von 0,4 Prozent.Auch das europäische Umfeld dürfte mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. Unterstützung kommt von positiven Asien-Vorgaben. Weiterhin stehen vor allem die Entwicklungen in ...

