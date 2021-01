Weinfelden (ots) - Nachdem Lidl Schweiz anfangs 2021 bereits als "Great Place to Work" ausgezeichnet wurde, erhält der Detailhändler jetzt zum ersten Mal die Auszeichnung "Top Employer" vom Top Employers Institute. Die weltweit tätige Organisation vergibt die Zertifizierung an Unternehmen mit herausragenden Arbeitsbedingungen.Lidl Schweiz wird erneut für seine attraktiven und fairen Arbeitsbedingungen ausgezeichnet. Das international tätige Top Employers Institute bewertet Unternehmen bzgl. ihrer Modernität und Effektivität in ihrer Personalarbeit mit Fokus auf Fairness, Gleichstellung und Entwicklung der Mitarbeitenden. Lidl Schweiz erhält die Zertifizierung zum ersten Mal. Marco Monego, Chief Human Resources Officer bei Lidl Schweiz: "Es freut uns sehr, diese renommierte Auszeichnung zu erhalten. Das bestätigt uns in unserem Kurs und unserem Einsatz, die besten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden zu schaffen und uns in diesem Bereich ständig zu verbessern."Lidl Schweiz bietet hervorragende Arbeitsbedingungen und attraktive Sozialleistungen. Als Arbeitgeber ist Lidl der Schweiz und ihrer Tradition verpflichtet, Arbeitsverhältnisse nachhaltig und mit Perspektive zu gestalten. Der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) bildet darum die Grundlage für alle unsere Arbeitsverträge. Jeder Lohnfranken ist bei Lidl Schweiz BVG-versichert und auch der Koordinationsabzug entfällt. Das garantiert auch Teilzeitmitarbeitenden die Sicherheit einer guten beruflichen Vorsorge. Lidl Schweiz bietet zudem 4 Wochen Vaterschaftsurlaub und 18 Wochen Mutterschaftsurlaub - bei einer 100-prozentigen Lohnfortzahlung. Im 2020 erhielt Lidl Schweiz zudem das SQS-Zertifikat "Good Practice in Fair Compensation" für eine faire Lohnpolitik zwischen Frauen und Männern.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100863782