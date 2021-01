Berlin (ots) - Gerade in Zeiten von Corona sind viele Eigentümer:innen und Immobiliensuchende unsicher, wie sich der Markt entwickelt. Steigen die Preise oder fallen sie? Wie entwickeln sich die Nachfrage und das Angebot in der Nachbarschaft? ImmoScout24 bietet mit dem Preisatlas Antworten auf diese Fragen und bringt damit Transparenz in den Immobilienmarkt. Der Preisatlas informiert über Kauf- und Mietpreise sowie Preistrends für jede Adresse und jeden Stadtteil in ganz Deutschland - jederzeit und überall. Damit können Nutzer:innen einfach und kostenlos verlässliche Marktinformationen abrufen. Im neuen Eigentümerbereich bietet ImmoScout24 zusätzlich allen Immobilieneigentümer:innen personalisierte Services zur eigenen Immobilie bis hin zur passenden Verkaufsstrategie.ImmoScout24 hat den Preisatlas komplett überarbeitet und neu veröffentlicht. Er basiert auf anonymisierten Daten für über 43 Millionen Immobilien. Das Daten-Tool zeigt deutschlandweit die aktuell auf dem Markt angebotenen Kauf- und Mietpreise - sowohl für Häuser als auch für Wohnungen. Damit können Nutzer:innen von ImmoScout24 den Immobilienmarkt einfach von Zuhause entdecken und analysieren: Suchende, Verkäufer:innen, Makler:innen oder auch Investoren können die Preisentwicklung der letzten vier Jahre kostenlos betrachten. Die Preise werden mithilfe eines Machine-Learning-Algorithmus in Kooperation mit dem spezialisierten Datenanbieter Sprengnetter berechnet und verifiziert. Der Algorithmus ermittelt dabei auf Grundlage einer der größten in Deutschland verfügbaren Immobiliendatenbanken Marktwerte und Preisentwicklungen. In dieser Datenbank sind mehrere Millionen Kauf- und Mietpreise sowie detaillierte Angaben zu Vergleichsobjekten gespeichert. Insgesamt umfasst die Datengrundlage über sechs Milliarden Objektinformationen. Der Preisatlas bietet somit einen umfassenden datenbasierten Marktüberblick. Anstelle von Bauchgefühl können Nutzer:innen mit dem Preisatlas ihre Entscheidungen auf der Basis von transparent abrufbaren Analyse-Daten treffen. Auf diese Weise macht ImmoScout24 komplexe Entscheidungen rund um Immobilien deutlich einfacher.Die statistischen Preisdaten sind auf Stadt-, Bezirks- und Adressebene einsehbar. Zusätzlich werden im Preisatlas ähnliche Inserate der letzten sieben Jahre passend zur gesuchten Gegend angezeigt: https://atlas.immobilienscout24.de (https://atlas.immobilienscout24.de/).Wie lebt es sich in der Nachbarschaft?Der Preisatlas ist angereichert mit Umfelddaten der Deutschen Post Direkt, sodass Nutzer:innen mehr über das Durchschnittsalter, die durchschnittliche Wohndauer und die prozentuale Verteilung des Familienstands der Menschen in der Umgebung der eingegebenen Adresse erfahren. Damit bekommen sie ein Gefühl für die Nachbarschaft, in der sie leben wollen und wie diese sich entwickelt."Mit unserem kostenlosen Preisatlas können Eigentümer:innen den perfekten Verkaufszeitpunkt für ihre Immobilie bestimmen. Suchende erhalten einen umfassenden Blick auf den Immobilienmarkt und können datengestützt den für sie passenden Standort und die entsprechende Kaufimmobilie bewerten. Damit ist der Preisatlas die erste Anlaufstelle, wenn es um Preis- und Lageinformationen auf dem deutschen Immobilienmarkt geht", sagt Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24.Bestens vorbereitet in den Verkauf starten mit dem neuen EigentümerbereichIm kostenlosen Eigentümerbereich von ImmoScout24 können Nutzer:innen sich ganz einfach registrieren und ihre eigene Immobilie hinterlegen. Hier erhalten sie dann Hilfestellungen zur Auswahl der richtigen Verkaufsstrategie, die Wertermittlung zur eigenen Immobilie, die potenzielle Nachfrage und wertvolle Tipps & Tricks zum Verkaufsprozess. Auf Wunsch können sie direkt und unkompliziert in den Verkaufsprozess starten."Es gibt eine hohe Anzahl an Markt- und Preisuntersuchungen für den Immobilienmarkt, doch sind diese oft allgemein und nicht auf eine spezifische Immobilie zugeschnitten. Mit dem neuen digitalen Eigentümerbereich von ImmoScout24 ermöglichen wir privaten Eigentümer:innen, die Entwicklung der Immobilienpreise und der Nachfrage direkt für ihre eigene Immobilie nachzuvollziehen. Dies bedeutet für sie mehr Transparenz und Kontrolle und ermöglicht innerhalb kürzester Zeit selbstständig Entscheidungen zu treffen, wann sich ein Verkauf lohnt", sagt Dr. Thomas Schroeter.Ausblick: Noch mehr Immobilieninformationen für mehr TransparenzImmoScout24 arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Preisatlas. So sollen Eigentümer:innen zukünftig angeben können, offen für Kaufangebote für ihre Immobilie zu sein. Suchende können dann online unverbindliche Gebote abgeben, obwohl das Haus oder die Wohnung noch nicht inseriert ist. Somit erhalten Immobilienanbieter:innen in Zukunft ein noch besseres Gefühl für den Wert ihrer Immobilie und finden noch einfacher mit passenden Interessenten zusammen.Über ImmoScout24ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/unternehmen.html) ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt und unterstützt jeden Monat 14,5 Millionen Nutzer auf dem Weg ins neue Zuhause oder in die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 99 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer, Makler und Suchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.Pressekontakt:Jessica KühnelSenior PR & Corporate Communications ManagerinTelefon: +49 30 24301 1270E-Mail: presse@immobilienscout24.dewww.immobilienscout24.deOriginal-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31321/4820157