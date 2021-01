DJ Vivendi erhöht Anteil an spanischer Prisa auf 9,9 Prozent

Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi stockt seinen Anteil an dem spanischen Medienkonglomerat Promotora de Informaciones (Prisa) kurz nach dem Einstieg auf. Wie die Vivendi SA mitteilte, erhöht sie ihren Anteil an Prisa, zu der unter anderem die spanische Tageszeitung El Pais gehört, auf 9,9 Prozent. Vivendi hatte am Freitag mitgeteilt, mit 7,6 Prozent bei dem Rivalen eingestiegen zu sein.

