Premium-Schutz fürs Hab und Gut: Der Versicherer rhion.digital hat an seinem Hausratangebot gefeilt. Mit einem neuen Hausrattarif will das Unternehmen mit marktgerechten Verbesserungen und Ergänzungen punkten. So hat der Versicherer nun auf das Wohnflächenmodell als einheitlicher Basis umgestellt. Anhand der vom Kunden angegebenen Wohnfläche in Quadratmetern bemisst sich der Schutz inklusive eines generellen Unterversicherungsverzichts. Die maximal versicherbare Fläche beträgt 350 Quadratmeter, die Höchstentschädigungssumme liegt bei 500.000 Euro.

