In dieser Woche schlägt die Stunde der Technologieaktien in den USA. Abermals neue Rekordhochs im Nasdaq 100 Index zu Wochenbeginn lassen auf eine starke Berichtssaison mit Apple, Facebook, Microsoft und Tesla in dieser Woche hoffen. Am Freitag sprang auch die Apple-Aktie auf ein neues Rekordhoch. Die Aussicht auf schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie unter der neuen Biden-Regierung erhöht die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Gewinnentwicklung im Technologiesektor noch einmal weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...