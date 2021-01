Mannheim/München (ots) -- Gemeinschaftsunternehmen von PHOENIX & NOVENTI gegründet- Go-Live der Gesundheitsplattform rechtzeitig zum eRezept-Start- Elektronische Gesundheitsakte als Nukleus für alle Patientenleistungen- Vorab-Registrierung für Leistungserbringer ab sofort möglich Der Startschuss für die erste zentrale Gesundheitsplattform Deutschlands fällt im 2. Quartal 2021, rechtzeitig vor Einführung des elektronischen Rezepts (eRezept). Die Plattform mit dem Namen "gesund.de" wird es als Smartphone-App geben und via Browser erreichbar sein. Sie vernetzt zum ersten Mal Verbraucher und Patienten mit den Leistungserbringern im deutschen Gesundheitswesen. Nutzer können so erstmals alle Gesundheitsbelange an einem Ort digital managen und sich ein auf ihren Bedarf zugeschnittenes Ökosystem aus Apotheken, Ärzten und anderen Heilberuflern sowie Pflegediensten, Sanitätshäusern und Krankenkassen zusammenstellen. Das Online-Portfolio an Services rund um die Gesundheit und Leistungserbringer wird laufend weiterwachsen und allen Akteuren des Gesundheitssystems offenstehen.Betrieben wird die Plattform von einem eigens hierfür gegründeten Gemeinschaftsunternehmen von NOVENTI und PHOENIX, das unter dem Namen "Gesundheit für Deutschland GmbH & Co KG" firmiert und seinen Sitz in München hat. Gesund.de wird von pro AvO unterstützt. Geschäftsführer der Gesundheit für Deutschland GmbH & Co KG sind Maximilian Achenbach und Dr. Sven Simons, die von den beiden Gesellschaftern in diese Positionen entsandt wurden. Achenbach leitet das kommerzielle Digitalgeschäft bei PHOENIX group und verfügt über umfangreiche internationale Berufserfahrung im eCommerce und im Bereich digitaler Geschäftsmodelle. Simons ist Apotheker und bei NOVENTI Bereichsvorstand für Kunden & Innovationen. Er steht für eine profunde Kenntnis des Apothekenmarkts. Gemeinsam verantworten sie den Launch der neuen Plattform und die erfolgreiche weitere Umsetzung. Weitere Gesellschafter sollen dem Joint-Venture zeitnah beitreten. Dieses Vorgehen erlaubt allen Partnern, sich mit ihren Stärken in Bereichen wie Warenwirtschaft, Logistik, Marketing, etc. bei der entstehenden Plattform bestmöglich einzubringen.Bündelung aller Teilnehmer des deutschen Gesundheitssystems"Mit dem digitalen Angebot von gesund.de nehmen wir die Verbraucher und die Akteure des deutschen Gesundheitsmarktes gleichermaßen in den Fokus. Unsere zukünftige Digital-Plattform bietet den Patienten passende Lösungen für alle ihre Anliegen und vernetzt sie nahtlos digital mit zentralen Leistungserbringern. Diesen eröffnen wir mit gesund.de ein digitales Komplementär zu ihren wohnortnahen Leistungsangeboten für die direkte Kommunikation mit Verbrauchern und Patienten im gesamten Bundesgebiet. Die Bündelung von Teilnehmern des Gesundheitssystems ist in dieser konsequenten Art eine Premiere in Deutschland", betont Marcus Freitag, Vorsitzender der Geschäftsleitung PHOENIX Deutschland.Elektronische Gesundheitsakte als Nukleus für alle PatientenleistungenDie Gesundheitsplattform ist in Verbindung mit der elektronischen Gesundheitsakte die zentrale Lösung, die Patienten ihre Gesundheit erstmals umfassend selbst digital managen lässt: Arzttermine organisieren, eRezepte, Befunde oder Rechnungen speichern und bei Bedarf direkt mit Leistungserbringern teilen. Zudem sollen in zeitnah aufeinander folgenden Ausbaustufen z.B. auch Symptome mit einem Schmerztagebuch dokumentiert, ein Medikationsplan erstellt und Erinnerungen an eine verordnungsgerechte und pünktliche Medikamenten-Einnahme aktiviert werden."gesund.de ist die Antwort des deutschen Gesundheitsmarktes auf Amazon", sagt Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender NOVENTI Health SE. "Denn nur wir wollen mit gesund.de die ganzheitliche und flächendeckende Gesundheitsversorgung der Menschen - in der Stadt und auf dem Land - sicherstellen. Wir stehen für digitale Vernetzung, verbunden mit persönlicher Beratung und gesundheitlicher Versorgung vor Ort, ob durch Apotheken, Arztpraxen, Physiotherapeuten oder sonstige Leistungserbringer. Das Besondere an diesem Gesundheits-Ökosystem ist die elektronische Gesundheitsakte als Nukleus für alle Leistungen rund um und für den Patienten. Denn nur die Patienten bzw. Verbraucher entscheiden, wann sie wem ihre höchstpersönlichen Gesundheitsdaten freigeben möchten. Damit ist gesund.de das einzige vom Verbraucher zu 100 Prozent in Eigenverantwortung gesteuerte Gesundheits-Ökosystem. Der Mensch steht als Entscheider bei gesund.de im Mittelpunkt. Die Leistungserbringer als Gralshüter der persönlichen Gesundheitsversorgung und der deutsche Datenschutz bilden die Klammer. Das ist unser USP, auch in Abgrenzung zu ausländischen Versandhändlern."Kostenfreie Registrierung ab sofort unter gesund.deLeistungserbringer können sich ab sofort kostenlos auf gesund.de vorab registrieren. Damit bleiben sie zu allen Entwicklungen bis zum Go-Live der Plattform auf dem Laufenden. PHOENIX und NOVENTI bringen ihre bereits erfolgreich etablierten digitalen Gesundheitsanwendungen, die "deine Apotheke"-App und "callmyApo", in das neue Angebot ein. Die Apps ermöglichen schon heute die Vorbestellung von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten in den Vor-Ort-Apotheken. Dies erfolgt per Rezept-Foto oder Chat zur gewünschten Ware und kann anschließend in der Apotheke abgeholt oder durch deren Botendienst bis vor die Haustür geliefert werden. Die gesund.de-Plattform trägt der geplanten Einführung des eRezepts und der elektronischen Patientenakte (ePA) Rechnung. Damit verbunden ist die bewährte Beratung in der wohnortnahen Offizin.Über NOVENTIDie NOVENTI Group ist Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mit über 25 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigene NOVENTI Group vereint mit ihren über 2.200 Mitarbeitern eine Gemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, Sonstige Leistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien der Unternehmensstrategie, NOVENTI wurde als klimaneutrales Unternehmen und als "Great Place to Work" ausgezeichnet.Aktuell kooperiert NOVENTI mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Initiative "ZEICHEN SETZEN! - Initiative klimaneutrale Apotheken Deutschlands" unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Dr. Gerd Müller. Weitere Informationen unter noventi.de/klimaneutrale-apotheken.Die von NOVENTI ins Leben gerufene "Initiative gegen Corona" verfolgt das Ziel, zur Aufklärung der Bevölkerung mit aufmerksamkeitsstarken Kampagnen beizutragen. Damit möchte NOVENTI mit seinen Partnern BILD, Wall und Facebook dabei unterstützen, die Gesundheitsversorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten. Mit der aktuellen Kampagne "Lasst uns impfen gehen" möchte NOVENTI mit gezielter Aufklärung zu COVID-19 die Impfbereitschaft in Deutschland erhöhen und damit einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten. Unterstützt wird die Initiative von den führenden Impfstoffherstellern BioNTech, CureVac, Artes Biotechnology und IDT Biologika.Weitere Informationen unter initiative-gegen-corona.de.Vorstand NOVENTI Health SE: Dr. Hermann Sommer, Victor J. Castro, Dr. Sven JansenWeitere Informationen: www.noventi.de (http://www.noventi.de/)Weitere Informationen zu PHOENIX PharmahandelPHOENIX Pharmahandel mit Hauptsitz in Mannheim ist Marktführer im deutschen Pharmagroßhandel und beliefert Apotheken und medizinische Einrichtungen mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Mit rund 4.500 Mitarbeitern in Deutschland bietet das Unternehmen zahlreiche weitere Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit. Hierzu zählen Warenwirtschafts- und Kassensysteme für Apotheken, Transport- und Speziallogistik-Lösungen, die patientenindividuelle Verblisterung von Arzneimitteln sowie vielfältige Beratungsleistungen. Von dem Angebot können Apotheken, Pharmahersteller, Ärzte, Krankenhäuser, Krankenversicherungen und Patienten gleichermaßen profitieren. PHOENIX Pharmahandel ist Teil der PHOENIX group, einem führenden Gesundheitsdienstleister in Europa mit über 39.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in 27 Ländern. (Stand: 31.01.2020)