Die Abspaltung der Motorentechnik gilt nun als sicher. VITESCO TECHNOLOGIES ist der neue Name, der voraussichtlich über einen Spin-off zugeteilt wird. Kurstechnisch funktioniert dies wie eine Dividende oder ein Geschenk, hat also einen Wert. Über die Quote für die Zuteilung wird erst im April entschieden, voraussichtlich kurz vor dem noch offenen Termin. VITESCO wird auf etwa 7,5 bis 8 Mrd. € Umsatz kommen und wäre damit ein MDAX-Kandidat.



