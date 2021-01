DJ Sanofi plant Joint Venture für digitale Gesundheitsdienste

Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi will gemeinsam mit namhaften Partnern ein Gemeinschaftsunternehmen für digitale Gesundheitsdienstleistungen aus der Taufe heben. Mit an Bord sind die Beratung Capgemini, der Versicherer Assicurazioni Generali SpA sowie der Telekommunikationskonzern Orange. Es geht um die Entwicklung eines digitalen Gesundheits-Ökosystems in Frankreich, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten.

"Die Gründungspartner planen eine Anfangsinvestition von 24 Millionen Euro in die neue Einheit, die ab Juni 2021 die virtuelle Plattform und ab Dezember 2021 die physische Plattform betreiben wird", teilten sie mit.

Im Rahmen des Projektes wollen die Unternehmen ihre Technologien und Expertise teilen, um digitale Gesundheitsdienstleistungen und Lösungen zu entwickeln, die Patienten und Mitarbeitern in dem Sektor zur Verfügung gestellt werden sollen.

