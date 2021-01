Der Mikrocontroller Raspberry Pi Pico ist für die einfache Integration in eine Reihe professioneller Mikrocontroller-Anwendungen entwickelt. Erhältlich ist der Einplatinen-Mikrocontroller im Online-Shop von Farnell (element14). Der Raspberry Pi Pico basiert auf dem neuen Mikrocontroller RP2040 von Raspberry Pi-und bietet eine flexible und sehr preisgünstige Entwicklungsplattform. Er lässt sich auch direkt in Endprodukten einsetzen, was deren Markteinführungszeit verkürzt. Der Mikrocontroller bietet hohe Leistung bei voller Auslastung, einen großen chipinternen Speicher sowie eine Vielzahl von ...

