Rekordquartal und Kaufempfehlung mit Kursziel 152 Dollar? Oder großer Flop mit 40 Prozent Rückschlagrisiko? Vor den Quartalszahlen am Mittwoch (27. Januar) gehen die Meinungen der Analysten zur Apple-Aktie weit auseinander. DER AKTIONÄR verrät, was die Experten auf dem Zettel haben.Neue iPhones, neue iPads, neue Macs, neue Watches und neue Abo-Dienste: Apple ist mit einer ganzen Palette an Neuheiten in das wichtige Weihnachtsquartal gegangen. Im traditionell absatzstärksten Jahresviertel dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...