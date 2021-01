Am deutschen Aktienmarkt geht es weiter hin und her. Nach dem drohenden Abverkauf am Freitag - zeitweise notierte der DAX unter der wichtigen Marke von 13.800 - geht es mit den Kursen heute schon wieder in Richtung 13.900. Offensichtlich blenden die Anleger das Corona-Infektionsgeschehen aus und blicken mit Optimismus auf die Zahlensaison. Die ersten Quartalsberichte in Deutschland (Siemens, Siemens Energy, Volkswagen, CEWE) waren gut und machen Hoffnung. In dieser Woche nimmt die Berichtssaison ...

