Das Aktienturnier presented by IRW-Press ( https://boerse-social.com/tournament geht diese Woche ins Finale: Wir haben zunächst 3 Tage Semifinale, dann 2 Tage Finale. Im 2. Semifinale "Post vs. FACC" treffen zwei ehemalige Turniersieger aufeinander und der Sieger dieses Duells wird nach dem Turnier die Nr. 1 der Turnierrangliste sein. Die FACC hatte im Vierteilfinale mit ihrem zweistelligen Kursplus vom Freitag die lange führende voestalpine noch ausgeschaltet. Damit ist die Chance der voestalpine, den Wanderpokal sofort zu gewinnen, dahin. Denn mit zwei Turniersiegen hintereinander wäre das der Fall gewesen. voestalpine hatte das Oktober-Turnier gewonnen. VIG besiegte in Runde 3 Frequentis mit +-2.73% zu -3.68%, Zumtobel besiegte in Runde 3 Erste Group mit +9.31% zu ...

