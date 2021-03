Das Unternehmen, das Flugzeugteile an Airbus und Boeing liefert, schrieb einen operativen Verlust (Ebit) von 74,4 Mio. Euro, wie es am Mittwoch in der Früh mitteilte. Im Rumpfgeschäftsjahr 2019 gab es noch einen Betriebsgewinn von 22,1 Mio. Euro. Wegen der Krise sind nicht nur die Airlines ins Trudeln gekommen, auch der Markt für Flugzeuge ist eingebrochen."Wir rechnen damit, dass sich beginnend mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...