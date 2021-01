Aufstrebender Goldproduzent im Sonderangebot!: Renommierte Analysten sehen Unterbewertung von bis zu 500%

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Woche stellen wir Ihnen jeden Tag ein Unternehmen vor aus der Kategorie: Aktien kaufen, liegen lassen, schlafen gehen und irgendwann mit Gewinn verkaufen!

Starten wollen wir mitVictoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) einem aufstrebenden Goldproduzenten.Die Kanadier machten zuletzt durch herausragende Quartalsergebnisse auf sich aufmerksam, welche die eigene Produktionsprognose bei weitem übertraf.

John McConnell, Präsident und CEO von Victoria Gold, kommentiert wie folgt:

"Die Goldproduktion von 77.748 Unzen im 2. Halbjahr, was unsere ersten 6 Monaten kommerzieller Produktion entspricht, übertraf unsere eigene revidierte Prognose. Die Erzplatzierung auf dem Haufenlaugungspad stieg um mehr als 20 % gegenüber dem Vorquartal, einschließlich über 1 Mio. Tonnen Erz, die im Dezember auf dem "Pad' aufgestapelt wurden."

Bevor wir Ihnen Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) etwas näher vorstellen, nehmen Sie sich doch die Zeit und schauen sich das Interview mit Präsident und CEO John McConnell an. Er erläutert Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG wie er die Mine 2021 in die volle Produktion bringen möchte.

Investment Highlights

Kanadischer Produzent

Gemessene und angezeigte Ressource 4,4 Millionen Unzen Gold

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven 3.3 Millionen Unzen Gold

Voraussichtliche Jahresproduktion +210.000 Unzen Gold

All-in Sustaining Cost (AISC) 774 US$ Unze Gold

Netto-Gegenwartswert bei $1.300/Unze Gold + $1,0 Milliarde

Sichere Gerichtsbarkeit

Hohes Explorationspotenzial

Deutliche Verlängerung der Minen-Lebensdauer mit steigendem Goldpreis

Standort der Eagle Mine

Ganzjähriger Straßenzugang

Netzgebundene Wasserkraft

Flughafen in Mayo

Nähe zu wichtigen

Handelsknotenpunkten: • 6 Stunden per Auto nach Whitehorse

8 Stunden per Auto zum Hafen von Skagway, Alaska

Analysten Studien

Bedenken Sie: Alle Studien sind etwas älter und beinhalten noch nicht das überragende Ergebnis des vierten Quartals!

Quelle: Unternehmenspräsentation

Richard Gray von Cormark begründet sein Kursziel von 24,00 USD wie folgt:

Victoria ist zwar ein Single-Asset-Produzent mit einer gehebelten Bilanz, aber die Aktie ist nach wie vor außergewöhnlich billig (0,68-facher Spot-NIW), und wenn sie die Produktion in den nächsten Quartalen erfolgreich hochfahren können, ist unseres Erachtens eine erhebliche Vervielfachung oder Übernahme in Sicht. Im Jahr 2021würde ein ganzes Produktionsjahr zu einem FCF von ca. 160 Mio. C$ führen, was einer FCF-Rendite von 19% entsprechen würde

Unser Fazit: Goldproduzent im Sonderangebot

Von Aktien wie Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), die ohnehin zurzeit schon unterbewertet sind, profitieren Anleger somit doppelt.

Einmal von ihren enormen Ressourcen und zum anderen von einem steigenden Goldpreis.

Daraus folgt für Sie als Investor zum einen eine doppelte Risikostreuung und zum anderen ein Hebel.

Sie gewinnen somit in jedem Fall.

Daher sollten Sie bei Gelegenheiten wie dieser auch nicht zögern, denn sowohl die fundamentale Wertaufholung als auch der Goldpreis können jederzeit steigen.

Wir werden weiterhin aktiv bleiben, um Ihnen solche Gelegenheiten, wie Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) aufzuzeigen.

Schon morgen…

Sie müssen diese nur noch verwerten.

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

Tipp: Laden Sie sich die App der deutschen Investor Relations runter um auf dem laufenden zu bleiben!

Kostenlos bei GooglePlay und im AppStore

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA92625W5072