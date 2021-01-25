FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPENJOBMETIS S.P.A. EO 1 3OM IT0003683528
AB/FROM ONWARDS 25.01.2021 10:30 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPENJOBMETIS S.P.A. EO 1 3OM IT0003683528
AB/FROM ONWARDS 25.01.2021 10:30 CET
OPENJOBMETIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de