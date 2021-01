Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde der Verpackungsspezialist Karl Knauer mit dem Worldstar Award ausgezeichnet. Die Jury wählte die Verpackung für die Gesichtscreme Asahego der Luxus-Naturkosmetik-Marke "The Creammaker" unter 345 Einsendungen aus 35 Ländern als Gewinner in der Kategorie "Luxury" aus. Die Produktinszenierung wurde von Antje Urbe, The Creammaker, und Joachim Maatz, Maatz Design, kreiert. In ihrer Begründung würdigen die Verpackungsexperten die "ungewöhnlich gelungene Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und Originalität" der Verpackung. Gleichzeitig wird auf die Konstruktion ...

