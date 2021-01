Apple-Calls mit 72%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnten bei der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) weitere Kursgewinne möglich sein. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Apple-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie am 02. September 2020 auf ein Allzeithoch bei 137,98 USD. Anschließend setzte die Aktie auf ein 103,10 USD zurück und lief danach in einem kleinen Dreieck seitwärts. Am 01. Dezember gelang der Ausbruch aus diesem Dreieck nach oben. Am 29. Dezember scheiterte ein erster Ausbruchsversuch über das Hoch vom 02. Dezember. Am Donnerstag und Freitag attackierte der Wert erneut dieses Hoch. Am Freitag gelang ein Tagesschlusskurs knapp darüber.

Ausblick: Das Chartbild der Apple-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Bestätigt sich der Ausbruch über das Hoch vom 02. September könnte es in den nächsten Wochen zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 147,00 USD und später möglicherweise sogar 178,00-180,00 USD kommen. Sollte sich der Ausbruchsversuch vom Freitag allerdings als Fehlausbruch herausstellen, wäre mit einem Rücksetzer bis zumindest 126,38 - 125,39 USD und evtl. sogar mit einem Rücksetzer bis 103,10 USD zu rechnen.

Gelingt es der Apple-Aktie in den nächsten Wochen die Marke von 147 USD zu überwinden, um danach zumindest auf 150 USD zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 130 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 130 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PD0VP78, Bewertungstag 19.3.21, wurde beim Apple-Kurs von 141,86 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,215 USD mit 1,32 - 1,33 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Apple-Aktie auf 150 USD wird sich der handelbare Preis des Calls auf 1,75 Euro (+32 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 132 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 132 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HR53GC6, wurde beim Apple-Kurs von 141,86 USD mit 0,85 - 0,86 Euro quotiert.

Beim Apple-Aktienkurs von 150 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,48 Euro (+72 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de