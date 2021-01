Das vietnamesische Startup VinFast hat einen Ausblick auf seine ersten drei Elektro-Modelle gegeben. Sie heißen VF31, VF32 und VF33 und sind SUV-Modelle, die im C-, D- bzw. E-Segment angesiedelt sind. Der Hersteller nennt bereits erste technische Daten, aber noch keine Preise - obwohl bereits in diesem Jahr auch in Europa erste Bestellungen angenommen werden sollen. VinFast will ab Mai 2021 in Vietnam ...

