Auf seiner Webseite schreibt das Wiener Fintech-Unternehmen Bitpanda über sich: "Bitpanda Home of Digital Assets. Seit 2014. Bei Bitpanda glauben wir fest an die innovative Kraft von Kryptowährungen, digitalen Assets und die Blockchain-Technologie. Unsere Mission ist es, die Barriere für persönliche Finanzen abzubauen und traditionelle Finanzprodukte ins 21. Jahrhundert zu bringen.'Damit sind sie zwar nicht die einzigen "Frontrunner' auf diesem Gebiet in Europa, aber jedenfalls eines der schnellsten. Denn wie das Unternehmen mitteilte, wird in Kürze eine Debitkarte herausgegeben werden, mit der der Nutzer Transaktionen nicht nur in Euro, sondern auch in Edelmetallen oder anderen Kryptowährungen tätigen kann. Dies berichtete in der vergangenen Woche das Krypto-Informationsportal "BTC-Echo.de'.

