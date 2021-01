VERBIO: Biokraftstoffe heiß begehrt

Immer mehr Anleger legen bei Ihren Investments Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Zu diesen nachhaltigen Geldanlagen zählen natürlich insbesondere die Aktien von Unternehmen, die sich auf den Bereich der erneuerbaren Energien fokussiert haben.

Viele dieser Firmen beweisen schon seit langem, dass Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können, und das schlägt sich dann auch in den entsprechenden Aktienkursentwicklungen nieder. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen ist die VERBIO Vereinigte Bioenergie AG (WKN: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6).

Einer der führenden Bioenergieproduzenten

Laut eigenen Angaben gehört VERBIO (Gründungsjahr 2006) zu den führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten in Europa und ist hier außerdem der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. VERBIO zufolge wird dabei auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse gesetzt.

Demnach erreichen die produzierten Biokraftstoffe eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin und Diesel. Jährlich beträgt die Produktionskapazität rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 900 Gigawattstunden Biomethan.

International aufgestellt

Zudem produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und verfügt über Standorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie über ausländische Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.

